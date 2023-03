Psg, Neymar operato alla caviglia a Doha: stagione finita (Di venerdì 10 marzo 2023) Parigi, 10 mar. (Adnkronos) - L'attaccante del Psg "Neymar Jr è stato operato con successo questa mattina all'Aspetar Hospital di Doha dal prof. Pieter d'Hooghe, prof. James Calder e il dottor Rodrigo Lasmar", dopo l'infortunio alla caviglia destra, rende noto il club parigino. "Il giocatore ora seguirà un protocollo di riposo e trattamento", fa sapere il Psg. Neymar di fatto conclude qui la stagione dovendo rimanere fuori dai campi di gioco circa quattro mesi. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Parigi, 10 mar. (Adnkronos) - L'attaccante del Psg "Jr è statocon successo questa mattina all'Aspetar Hospital didal prof. Pieter d'Hooghe, prof. James Calder e il dottor Rodrigo Lasmar", dopo l'infortuniodestra, rende noto il club parigino. "Il giocatore ora seguirà un protocollo di riposo e trattamento", fa sapere il Psg.di fatto conclude qui ladovendo rimanere fuori dai campi di gioco circa quattro mesi.

