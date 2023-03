PS5: Nuovo Firmware con Discord, Trasferimento dati, aggiornamento Dual Sense Wireless – Tutte le novità (Di venerdì 10 marzo 2023) Sony ha rilasciato un Nuovo Firmware per PS5, il quale aggiunge delle novità decisamente interessanti, tra cui il supporto con Discord, la possibilità di aggiornare il Dual Sense via Wireless ed altro che potete consultare a seguire. Firmware 7.0: novità del Nuovo aggiornamento PS5 Il Nuovo aggiornamento aggiunge quanto segue: Condivisione dello schermo dal profilo degli Amici Nuova icona per unirsi alla partita, presente nella chat dei party Nuova voce che indica se gli Amici giocano un titolo in vostro possesso Possibilità di caricare gli screenshot manualmente tramite la PlayStation App Supporto per il VRR nei giochi PS5 a ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 10 marzo 2023) Sony ha rilasciato unper PS5, il quale aggiunge delledecisamente interessanti, tra cui il supporto con, la possibilità di aggiornare ilviaed altro che potete consultare a seguire.7.0:delPS5 Ilaggiunge quanto segue: Condivisione dello schermo dal profilo degli Amici Nuova icona per unirsi alla partita, presente nella chat dei party Nuova voce che indica se gli Amici giocano un titolo in vostro possesso Possibilità di caricare gli screenshot manualmente tramite la PlayStation App Supporto per il VRR nei giochi PS5 a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GameHugITA : RT @PlayStationBit: Il team di @NaconIT e @daedalic mostrano un nuovo trailer dell'atteso #TheLordoftheRingsGollum. Siete curiosi di provar… - PlayStationBit : Il team di @NaconIT e @daedalic mostrano un nuovo trailer dell'atteso #TheLordoftheRingsGollum. Siete curiosi di pr… - infoitscienza : PS5, il nuovo aggiornamento potrebbe 'spoilerare' i vostri giochi - PlayStationBit : #TheLegendofHeroes: Trails into Reverie mostra il suo roster in un nuovo trailer, guardate che roba! #trailer #Ps4… - infoitscienza : Nuovo aggiornamento per PS5: VRR anche a 1440p e per aggiornare il controller non serve più il cavo -