Proteste in Georgia, Spalletti elogia Kvaratskhelia: “Il suo gesto va applaudito più di un gol” (Di venerdì 10 marzo 2023) Domani il Maradona, alle ore 18, ospiterà Napoli-Atalanta, una partita importante per tutti. Il Napoli ci arriva con tutta la voglia di portare a casa una vittoria, soprattutto dopo la sconfitta contro la Lazio. Nella gara d’andata, la squadra di Spalletti era andata in svantaggio a metà del primo tempo, poi però è riuscita a ribaltare il risultato e a trovare la vittoria, anche se un pò a fatica. Poco fa si è conclusa la conferenza stampa di Spalletti prima del big match, dove sono stati tanti gli argomenti trattati. Napoli Spalletti conferenza KvaratskheliaSpalletti e l’elogio a Kvaratskhelia Tra le tante domande al tecnico, c’è n’è stata una anche su Kvaratskhelia che, via social, ha espresso supporto alle Proteste del popolo ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 10 marzo 2023) Domani il Maradona, alle ore 18, ospiterà Napoli-Atalanta, una partita importante per tutti. Il Napoli ci arriva con tutta la voglia di portare a casa una vittoria, soprattutto dopo la sconfitta contro la Lazio. Nella gara d’andata, la squadra diera andata in svantaggio a metà del primo tempo, poi però è riuscita a ribaltare il risultato e a trovare la vittoria, anche se un pò a fatica. Poco fa si è conclusa la conferenza stampa diprima del big match, dove sono stati tanti gli argomenti trattati. Napoliconferenzae l’elogio aTra le tante domande al tecnico, c’è n’è stata una anche suche, via social, ha espresso supporto alledel popolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Dopo due giorni e due notti di proteste in Georgia, il disegno di legge sugli “agenti stranieri” è stato ritirato.… - sole24ore : ?? Proteste in #Georgia, le drammatiche immagini di una donna che davanti al parlamento di #Tbilisi sventola una ban… - PaoloGentiloni : #Georgia. Immagini emozionanti. Europa, libertà, democrazia. Un primo risultato delle proteste: ritirata la legge s… - santapazienza99 : Giornalista: “(La legge sugli agenti stranieri) è una copia della #FARA, che è ancora attiva in USA ” Assistente Se… - MinnilluGRATIS : RT @Open_gol: L'avvertimento del ministro degli Esteri russo dopo gli scontri di piazza che hanno portato al ritiro della discussa legge su… -