Prossimo turno Serie A 2022/23 (Di venerdì 10 marzo 2023) : date e partite in programma La Serie A 2022/23 si appresta a vivere la 26ª giornata di campionato, con il girone di andata che volge ormai al termine. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 2022/23, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del Prossimo turno del torneo. 26ª Giornata (10-13 marzo 2023) Venerdì 10 marzo Ore 20.45, SPEZIA-INTER (DAZN) Sabato 11 marzo Ore 15.00, EMPOLI-UDINESE (DAZN)Ore 18.00, NAPOLI-ATALANTA (DAZN) – Clicca qui per i precedenti della partitaOre 20.45, BOLOGNA-LAZIO (DAZN/SKY) – Clicca qui per i precedenti della partita Domenica 12 marzo Ore 12.30, LECCE-TORINO (DAZN/SKY)Ore 15.00, CREMONESE-FIORENTINA (DAZN)Ore 15.00, VERONA-MONZA (DAZN)Ore 18.00, ROMA-SASSUOLO (DAZN)Ore ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 marzo 2023) : date e partite in programma La/23 si appresta a vivere la 26ª giornata di campionato, con il girone di andata che volge ormai al termine. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario/23, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma deldel torneo. 26ª Giornata (10-13 marzo 2023) Venerdì 10 marzo Ore 20.45, SPEZIA-INTER (DAZN) Sabato 11 marzo Ore 15.00, EMPOLI-UDINESE (DAZN)Ore 18.00, NAPOLI-ATALANTA (DAZN) – Clicca qui per i precedenti della partitaOre 20.45, BOLOGNA-LAZIO (DAZN/SKY) – Clicca qui per i precedenti della partita Domenica 12 marzo Ore 12.30, LECCE-TORINO (DAZN/SKY)Ore 15.00, CREMONESE-FIORENTINA (DAZN)Ore 15.00, VERONA-MONZA (DAZN)Ore 18.00, ROMA-SASSUOLO (DAZN)Ore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... G14NE55E : previsione di #juveSamp del prossimo turno che sarà in prime time Domenica sera alle 20.45, dovrebbe attestarsi tra… - FrancoLocatell6 : @angelmnt99 SE NON COMINCIAMO A SEGNARE ALMENO LE OCCASIONI CLAMOROSE IL PROSSIMO TURNO LA VEDO DI UN MALE… - Constan2892 : @Er_Libanese7 Di maria giovedì prossimo tornerà in campo tanto il turno di stop era già in programma contro la samp, chiesa non lo so - giuoggiuo : Per il prossimo turno #Chiesa a casa, al riposo, a farsi fare le manovelle dalla morosa e #DiMaria a fare l'asado i… - sovrappeso : @erpomata71 Non lo so…comunque a parte tutto credo che dal prossimo turno ci sia la possibilità di incrocio con una… -