Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cesipcrosignano : #allertameteoTOS Prorogato fino a sabato il CODICE GIALLO per vento e mareggiate -

Tempo ancora instabile nelle prossime ore in Toscana e per questo è statoilgiallo per vento, fino alle 7 e ilgiallo per mareggiate fino alle 12 di domani sabato 11 marzo. Il vento soffierà forte soprattutto sull'Arcipelago e sulla costa fra ...Introdotto con la Legge di Bilancio 2018 epiù volte, è stato rinnovato fino al 2024 con ... ilfiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall'ordinante ...Il contesto è maggiormente grave poiché il provvedimento emergenziale è statoben sette ... Si è riformato ilpenale soltanto per aumentare le pene detentive contro i membri di bande ...

Prorogato codice giallo per vento e mareggiate in Toscana Tiscali Notizie

Raffiche sulla costa fra Grosseto e Livorno, sull’Appennino Tosco-Romagnolo e sulla Toscana centro-meridionale ...Per questo la sala operativa della Protezione civile regionale ha prorogato il codice giallo per vento fino alle 7 e il codice giallo per mareggiate fino alle 12 della mattina di domani sabato 11 ...