Pronostici di oggi 10 marzo, Inter in serie A, Ligue 1, Bundesliga, Eredivisie e Liga (Di venerdì 10 marzo 2023) Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 10 marzo, è l’Inter a inaugurare la settima giornata di ritorno in serie A con la trasferta sul campo dello Spezia. In Ligue 1 il Lille sfida il Lione, in BundesLiga il Colonia ospita il Bochum e nelle Primeira Liga il Porto affronta l’Estoril. Si gioca anche InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 10 marzo 2023) Eccoci dunque al riepilogo deidi10, è l’a inaugurare la settima giornata di ritorno inA con la trasferta sul campo dello Spezia. In1 il Lille sfida il Lione, inil Colonia ospita il Bochum e nelle Primeirail Porto affronta l’Estoril. Si gioca anche InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infobetting : Pronostici di oggi 10 marzo, Inter in serie A, Ligue 1, Bundesliga, Eredivisie e Liga - sportli26181512 : 26ª di Serie A, aprono e chiudono le milanesi. Napoli per il riscatto contro la Dea - infoitsport : Pronostici tennis oggi 9/3/2023: quote Atp e Wta Indian Wells - BetItaliaWeb : ??Pronostico Parigi-Nizza 2023: dominio di Tadej Pogacar, oggi bis per Tim Merlier? - bettingms1 : #sportsbets #bettingtips #betting #sportsbets #bettingtips #bettingpicks #bets #sports #bettingtwitter… -