Pronostici 26esima giornata di Serie A

(Di venerdì 10 marzo 2023) simple html dom voku html wrapper > Prendete posto sul divano, perché è in arrivo ladi campionato. Il nuovo turno si aprirà con l’anticipo del venerdì tra Spezia e Inter, e si chiuderà con il match del Monday Night Milan-Salernitana, gara da cui partono l’analisi e idi Superscommesse. Milan – Salernitana: 1 + Over 1.5 I rossoneri ricevono a San Siro la Salernitana, reduce da 4 punti nelle ultime 2 partite. Gli uomini di Pioli nelle gare casalinghe hanno ottenuto 28 punti in 12 partite segnando 27 gol, una media di poco superiore ai 2 gol a partita. Questo fa ben sperare il Milan, che affronta la seconda peggior difesa del campionato: il consiglio è l’esito 1+Over 1.5. Napoli – Atalanta: Goal sìIl big match diva in scena al Maradona, tra un Napoli che vuole ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MomentiCalcio : I nostri #pronostici per la 26esima #giornata di #SerieA -

Nel massimo campionato in programma alle ore 20.45 Spezia - Inter per lagiornata mentre in ... Indice Partite in Diretta Live del giornoper oggi e calcio in tv Programma delle ...In vista del big match dellagiornata di Serie A sabato 11 marzo alle 18:00 isono comunque a favore della capolista, determinata a mantenere il vantaggio di 15 punti sull'Inter. ...Sarà Spezia - Inter ad aprire lagiornata di campionato: al Picco fischio d'inizio venerdì alle 20.45. La squadra di Semplici arriva dallo 0 - 0 contro il Verona, i nerazzurri hanno superato 2 - 0 il Lecce. SPEZIA - INTER: NO ...

Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 26ª giornata Today.it

Sarà l'Inter ad aprire il programma della 26esima giornata di Serie A in casa dello Spezia, con l'intento di mantenere il secondo posto in classifica prima della delicata sfida di Champions ...L’anticipo di questo nuovo turno di campionato sarà la sfida tra Spezia e Inter. L’analisi e i pronostici degli esperti di Superscommesse per la 26esima giornata di Serie A partono dalla trasferta de ...