(Di venerdì 10 marzo 2023) Dario Fo - L'ultimoBuffo (US Rai) Rai1, ore 21.25: Benedetta Primavera – Novità Show. Loretta Goggi torna alla guida di un grande show. Benedetta Primavera, il nuovo varietà, un viaggio in cui Loretta, conclamata regina del piccolo schermo e artista dai mille talenti, racconta la sua storia e quella della televisione italiana. Tanti gli ospiti presenti, tra vecchi compagni con cui rievocaree amici di un tempo, e giovani protagonisti della tv di oggi, tra attori, cantanti e comici, con cui Loretta si confronterà, si metterà in gioco, si esibirà in numeri musicali, dialoghi brillanti e sketch. Al suo fianco Luca e Paolo, due fuoriclasse della satira e della comicità. Rai2, ore 21.20: N.C.I.S. – 1^Tv Serie Tv. 20×08 – Bersaglio mancato: Durante la “Corsa del tacchino”, un evento in onore del giorno del Ringraziamento, viene ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SerieA : ? Programmi per stasera? ?? C'è #RomaJuve? - bbcnicu : @MCriscitiello ricorso FIGC contro richiesta di presentare carta COVISOC a la difesa(di Paratici e Cherubini)staser… - AssassinBeary : Allora mi dicono sia sabato... giusto? Quindi stasera bisogna darla via mi pare... Vabbè nel dubbio prendetene e g… - CTirsena : Buon venerdì sera, programmi per stasera? - dancingxdemon : che programmi avete per stasera? io probabilmente andrò ad una mini festa con qualche amico ?? -

Mengoni non sarà solo a C'è Posta Per Te: tra gli ospiti anche il conduttore TV Gerry ... a causa della scomparsa di Maurizio Costanzo e dello stop a tutti icondotti da Maria De ...Non potevano mancare le anticipazioni per la prossima puntata ditutto è possibile: ecco che cosa accadrà il 13 ...L'11 marzo 2023, The Voice Kids di Rai Uno e C'è posta per te di Canale 5 saranno presenti nella guida ai ...

Programmi TV di stasera, venerdì 10 marzo 2023. Su Rai3 il documentario ‘Dario Fo: L’ultimo Mistero Buffo’ DavideMaggio.it

SERIE A – Tre sfide in programma nella giornata di oggi. Stasera la Lazio di Sarri avrà la possibilità di andare seconda in solitaria.C’è posta per te ospiti stasera 11 marzo, ultima puntata della 26esima stagione del programma Mancano ormai poche ore per l’ultimo appuntamento della 26esima stagione di C’è posta per te, il programma ...