Processo Escort Bari | Palazzo Chigi presenta la richiesta di revoca della costituzione come parte civile

(Di venerdì 10 marzo 2023) La presidenza del consiglio dei ministri hato unadinel. Nel procedimento Silvio Berlusconi è accusato di induzione a mentire. È accusato di aver pagato l’imprenditore barese Gianpaolo Tarantini per indurlo a mentire ai pm che indagavano sulleportate tra 2008 e 2009 nelle residenze dell’alllora premier. L’atto è stato depositato questa mattina attraverso il legale Giuseppe Zuccaro.lo scorso 13 febbraio avevato la propriadinel ...

I fatti che emergono da un, anche quelli che portino a una sentenza di proscioglimento, ...può legittimamente frequentare ambienti "discutibili" " viene subito in mente la compagnia di...Abbonati per leggere anche Leggi anche Gli anarchici ora minacciano un manager: "Lo colpiremo davanti alla sua famiglia" Berlusconi,. "No alle intercettazioni", anche a Bari si va ......possono adottare strategie di coping negative - ovvero le modalità che definiscono ildi ... mentre le ricerche di "ucraine " sono aumentate del 200% . Questi dati confermano una ...

Processo Escort Bari, Palazzo Chigi presenta la richiesta di revoca ... Open

La presidenza del Consiglio dei ministri ha presentato richiesta di revoca della costituzione come parte civile nel processo 'Escort' in corso a Bari a carico del leader di FI, Silvio Berlusconi.A Bari l'ex premier risponde di induzione a mentire. Avrebbe pagato - è l'ipotesi accusatoria - le bugie dette dall'imprenditore barese Gianpaolo Tarantini agli inquirenti baresi che indagavano sulle ...