Probabili formazioni | Stellone costretto a inventare | Longo ha tante frecce

(Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiManca ormai pochissimo al confronto salvezza del Ciro Vigorito tra Benevento e Como. La Strega ripone importanti speranze nel match che la vedrà contrapposta a una delle squadre più in forma del campionato. I lombardi hanno infatti conquistato ben sedici punti nelle ultime dieci gare, mantenendo un ritmo da zona play off. La posizione di classifica non li premia (sono tredicesimi) ma il margine sulla zona play out si è allungato a 6 punti dopo il prezioso successo sul Modena nell’ultimo turno. La squadra di, dal suo canto, deve ritrovare l’appuntamento con i tre punti. Una sola vittoria nel 2023 (contro un Brescia in caduta libera) e secondo peggior rendimento tenendo in considerazione gli ultimi 10 incontri di campionato (sei punti: un successo, tre pareggi e ben sei ko). In casa nessuno ha fatto peggio della Strega, che ha il ...