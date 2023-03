Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Probabili formazioni Serie A: Lukaku o Dzeko? Emergenza Juve e il sostituto di Immobile. La scelta su De Ketelaere:… - LALAZIOMIA : Probabili formazioni Serie A: Lukaku o Dzeko? Emergenza Juve e il sostituto di Immobile. La scelta su De Ketelaere - Dalla_SerieA : Diretta Juve-Torino Primavera ore 18: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni -… - genovatoday : Juventus-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Stankovic e Allegri - Lupo_trader : RT @cmdotcom: #SerieA, tutte le probabili formazioni della 26esima giornata: #Lukaku o #Dzeko? #Juve è di nuovo emergenza. Il sostituto di… -

Queste le: ROMA (3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Bove, Matic, Spinazzola; Dybala, Wijnaldum; Abraham. All. Mourinho SASSUOLO (4 - 3 - 3): ...LeSport [ 10/03/2023 ] Casarano, Gaeta: 'Il Fasano Squadra forte, preparata e fisica' Sport [ 10/03/2023 ] Tutto pronto per la sfida col Matera. Barletta - Brindisi anticipata ...Ecco ledi oggi: SPEZIA (4 - 2 - 3 - 1): Dragowski; Amian, Ampadu, Caldara, Nikolaou; Bourabia, Ekdal; Zurkowski, Shomurodov; Gyasi; Nzola. All.: Semplici. INTER (3 - 5 - 2): ...

La 29° giornata del campionato di Serie B si gioca dal 10 al 12 marzo 2023: apre Cagliari - Ascoli, chiudono Genoa - Ternana e Cosenza - SPAL ...Il Napoli cerca la fuga in vetta mentre in coda le squadre lottano per la salvezza. Torna la Serie A con la 26^ giornata, ecco dove vederla in TV.