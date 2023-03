Probabili formazioni Juventus-Sampdoria, ventiseiesima giornata Serie A 2022/2023 (Di venerdì 10 marzo 2023) Le Probabili formazioni di Juventus-Sampdoria, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I bianconeri, dopo la sconfitta subita con la Roma e gli impegni di Europa League con il Friburgo, vogliono tornare al successo per riprendere la loro lunga rincorsa verso un piazzamento europeo per la prossima stagione. La compagine blucerchiata, invece, arriva dal pareggio a reti bianche con la Salernitana ed ha bisogno di tornare a conquistare i tre punti per alimentare le residue speranze di salvezza. La partita andrà in scena alle ore 20:45 di domenica 12 marzo e sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Dazn. Ecco le possibili scelte dei due allenatori Massimiliano Allegri e Dejan Stankovic. Le ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 marzo 2023) Ledi, match valevole per ladel campionato di. I bianconeri, dopo la sconfitta subita con la Roma e gli impegni di Europa League con il Friburgo, vogliono tornare al successo per riprendere la loro lunga rincorsa verso un piazzamento europeo per la prossima stagione. La compagine blucerchiata, invece, arriva dal pareggio a reti bianche con la Salernitana ed ha bisogno di tornare a conquistare i tre punti per alimentare le residue speranze di salvezza. La partita andrà in scena alle ore 20:45 di domenica 12 marzo e sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Dazn. Ecco le possibili scelte dei due allenatori Massimiliano Allegri e Dejan Stankovic. Le ...

