Probabili formazioni Cremonese-Fiorentina, ventiseiesima giornata Serie A 2022/2023 (Di venerdì 10 marzo 2023) Le Probabili formazioni di Cremonese-Fiorentina, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. La compagine grigiorossa, dopo l’amara sconfitta incassata nel finale contro il Sassuolo, tornano in campo allo stadio Zini per cercare preziosi punti che possano permetterle di riaprire la lotta salvezza. La squadra viola, invece, reduce dall’importante affermazione sul Milan, vogliono dare seguito ai risultati per scalare altre posizioni in classifica. La partita andrà in scena alle ore 15:00 di domenica 12 marzo e sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Dazn. Ecco le possibili scelte dei due allenatori Davide Ballardini e Vincenzo Italiano. Le Probabili formazioni ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 marzo 2023) Ledi, match valevole per ladel campionato di. La compagine grigiorossa, dopo l’amara sconfitta incassata nel finale contro il Sassuolo, tornano in campo allo stadio Zini per cercare preziosi punti che possano permetterle di riaprire la lotta salvezza. La squadra viola, invece, reduce dall’importante affermazione sul Milan, vogliono dare seguito ai risultati per scalare altre posizioni in classifica. La partita andrà in scena alle ore 15:00 di domenica 12 marzo e sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Dazn. Ecco le possibili scelte dei due allenatori Davide Ballardini e Vincenzo Italiano. Le...

