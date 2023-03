(Di venerdì 10 marzo 2023) "Per le verifiche sul territorio conseguenti alle scosse di terremoto registratea zona di Umbertide nel pomeriggio di ieri, da subito sono state attivate novespeciali per rilevamento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Prisco, potenziate squadre vigili del fuoco nell'area del sisma -

"Si sta predisponendo il raddoppio delle squadre - ha annunciato ancorain una nota - , sia per le operazioni di verifica che per agevolare il recupero di eventuali effetti personali dagli ..."Si sta predisponendo il raddoppio delle squadre - ha annunciato ancorain una nota - , sia per le operazioni di verifica che per agevolare il recupero di eventuali effetti personali dagli ...

Prisco, potenziate squadre vigili del fuoco nell'area del sisma Espansione TV

"Per le verifiche sul territorio conseguenti alle scosse di terremoto registrate nella zona di Umbertide nel pomeriggio di ieri, da subito sono state attivate nove squadre speciali per rilevamento pos ...