Primavera: sabato con l'Inter a Zingonia

Nella 23ª giornata del campionato Primavera 1 TIM 2022-2023 "Trofeo Giacinto Facchetti" l'Atalanta ospita l'Inter: la partita è in programma sabato 11 marzo alle ore 13 al Centro Bortolotti di Zingonia (la partita sarà trasmessa da Sportitalia sul canale 60 e sull'App Sportitalia).

La squadra di Fioretto è reduce dalla sconfitta sul campo della Sampdoria, rimanendo ferma a 21 punti. L'Inter nell'ultimo turno ha pareggiato in casa con la capolista Lecce ed in classifica occupa la 10ª posizione con 32 punti.

La gara d'andata, giocata lo scorso 1 ottobre, era terminata 1-1 con rete atalantina di capitan De Nipoti.

