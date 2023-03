Primavera in anticipo a casa di Riccardo Signoretti (Di venerdì 10 marzo 2023) Luci e mille colori, dinner show super cool, tanti ospiti vip. Festa di Primavera a casa di Riccardo Signoretti, direttore dei settimanali Nuovo e Nuovo Tv. L'occasione? «Siamo sani, viviamo in pace e non ci manca nulla: direi che ci sono abbastanza ragioni per radunare gli amici e fare festa», spiega il giornalista. La residenza di Signoretti, affacciata sul Duomo di Milano, è da sempre teatro di feste, ma anche di cene riservate con volti noti e imprenditori. Appuntamenti cancellati con la pandemia da Covid. Dopo le restrizioni degli ultimi anni, questo è il party che riapre la stagione del ricevere. Ecco, allora, che il venerdì sera in casa Signoretti si trasforma in occasione di ritrovo per molte star dello spettacolo nostrano, e non solo: imprenditori, artisti e ... Leggi su iltempo (Di venerdì 10 marzo 2023) Luci e mille colori, dinner show super cool, tanti ospiti vip. Festa didi, direttore dei settimanali Nuovo e Nuovo Tv. L'occasione? «Siamo sani, viviamo in pace e non ci manca nulla: direi che ci sono abbastanza ragioni per radunare gli amici e fare festa», spiega il giornalista. La residenza di, affacciata sul Duomo di Milano, è da sempre teatro di feste, ma anche di cene riservate con volti noti e imprenditori. Appuntamenti cancellati con la pandemia da Covid. Dopo le restrizioni degli ultimi anni, questo è il party che riapre la stagione del ricevere. Ecco, allora, che il venerdì sera insi trasforma in occasione di ritrovo per molte star dello spettacolo nostrano, e non solo: imprenditori, artisti e ...

