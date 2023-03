Prima il malore, poi lo schianto in autostrada: Daiana Lorenzini, 36 anni, muore a una settimana dall'incidente (Di venerdì 10 marzo 2023) SELVA DI CADORE - Non ce l?ha fatta, a nulla sono valse le cure dei sanitari dell?ospedale di Treviso e gli accorati pensieri di parenti e amici: Daiana Lorenzini, 36 anni, è morta... Leggi su ilmattino (Di venerdì 10 marzo 2023) SELVA DI CADORE - Non ce l?ha fatta, a nulla sono valse le cure dei sanitari dell?ospedale di Treviso e gli accorati pensieri di parenti e amici:, 36, è morta...

