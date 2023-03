Predore | cane finisce in un dirupo | salvato con l’elicottero dai vigili del fuoco

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 10 marzo 2023). Spettacolare salvataggio della squadra Speleo Alpino Fluviale deideldi Bergamo che nella mattinata di venerdì 10 marzo ha recuperato unfinito in unprofondo 80 metri. L’allarme era scattato attorno alle 19 di giovedì quando Axel, un bel Bovaro, era scivolato in una zona impervia in via Chiodi: ideldel comando centrale si sono attivati subito alle prime ore di venerdì, portandosi sul posto e iniziando le ricerche. Una volta individuato, ilè stato raggiunto dalla squadra, mentre sulla zona si è alzato in volodeidel: l’animale, imbragato, è stato così portato in salvo per l’atteso lieto fine.