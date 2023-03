Precedenti Serie A: tutto sulle partite della 25ª giornata di campionato (Di venerdì 10 marzo 2023) I video sulle statistiche e sulle curiosità delle gare del 25° turno del massimo campionato: Precedenti Serie A La Serie A 2022/23 si appresta a vivere la sua 25ª giornata. Ecco i Precedenti di 3 gare fra le più interessanti del nuovo turno del massimo campionato: 1 ) NAPOLI-ATALANTA (Sabato 11 marzo, ore 18.00) – DAZN Il Napoli contro la Lazio ha perso la sua prima partita al Maradona in questo campionato; Spalletti ha ostentato grande serenità nel post Napoli-Lazio. Del resto il vantaggio in classifica resta di +15 sull’Inter; L’Atalanta nell’ultimo periodo ha rallentato il ritmo, come ha confermato anche lo 0-0 in casa con l’Udinese; La classifica per la squadra di Gasperini non è comunque ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 marzo 2023) I videostatistiche ecuriosità delle gare del 25° turno del massimoA LaA 2022/23 si appresta a vivere la sua 25ª. Ecco idi 3 gare fra le più interessanti del nuovo turno del massimo: 1 ) NAPOLI-ATALANTA (Sabato 11 marzo, ore 18.00) – DAZN Il Napoli contro la Lazio ha perso la sua prima partita al Maradona in questo; Spalletti ha ostentato grande serenità nel post Napoli-Lazio. Del resto il vantaggio in classifica resta di +15 sull’Inter; L’Atalanta nell’ultimo periodo ha rallentato il ritmo, come ha confermato anche lo 0-0 in casa con l’Udinese; La classifica per la squadra di Gasperini non è comunque ...

