Poste e Dhl alleati per il mercato dei pacchi (Di venerdì 10 marzo 2023) Poste Italiane e Deutsche Post DHL Group "hanno siglato una partnership strategica nel mercato italiano e internazionale dei pacchi". Quattro punti chiave: DHL eCommerce Solutions si occuperà della ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 marzo 2023)Italiane e Deutsche Post DHL Group "hanno siglato una partnership strategica nelitaliano e internazionale dei". Quattro punti chiave: DHL eCommerce Solutions si occuperà della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iconanews : Poste e Dhl alleati per il mercato dei pacchi - fisco24_info : Poste e Dhl alleati per il mercato dei pacchi: Siglata partnership. Anche una j.v. per rete locker automatici - sole24ore : ?? #Poste, alleanza con #Dhl per rafforzarsi sulla spedizione dei pacchi da e verso l’estero. L’accordo è finalizzat… - fisco24_info : Poste, alleanza con Dhl per rafforzarsi sulla spedizione dei pacchi da e verso l’estero: Poste Italiane si allea co… - Giornaleditalia : Poste Italiane e Deutsche Post DHL, partnership pluriennale per logistica e e-commerce internazionale -