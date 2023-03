Portland Timbers vs St Louis City – probabili formazioni

(Di venerdì 10 marzo 2023) Icercheranno di riprendersi dopo la sconfitta nell’ultima uscita, quando domenica 12 marzo al Providence Park ospiteranno un Stche vorrà proteggere l’imbattibilità di inizio stagione in MLS. La squadra di casa arriva a questo incontro dopo una sconfitta per 3-2 in trasferta contro il Los Angeles FC, mentre il Starriva a questo incontro dopo una vittoria per 3-1 contro lo Charlotte FC nella sua ultima partita. Il calcio di inizio divs St.è previsto alle 4:30 del mattino ora italiana Anteprima della partitavs St.a che punto sono le due squadre...

Chiellini ha realizzato il suo primo gol in Mls nella vittoria del Los Angeles Fc controe lo ha dedicato a Davide Astori, suo ex compagno di nazionale scomparso proprio 5 anni fa. ...Chiellini ha sbloccato il risultato contro(vittoria dei californiani per 3 - 2), ed ha celebrato la rete con un'esultanza del saluto militare (come Vitor Hugo in Fiorentina - ...Un gol non banale. Bel gesto di Giorgio Chiellini , che nella gara di Mls vinta dai suoi Los Angeles Fc sui(3 - 2 il finale) segna la sua prima rete 'americana' dedicandola a Davide Astori , suo ex compagno di nazionale scomparso 5 anni fa in seguito ad un malore. "Avrei voluto festeggiare ...

Da Bernardeschi e Chiellini in Usa a Emre Can e De Ligt in Germania fino a Morata: sono tanti gli ex bianconeri sparsi per il mondo andati a segno nell'ultimo turno di campionato ...Da ormai due stagioni, Giorgio Chiellini è sbarcato in America, per disputare la Major League Soccer con la maglia del Los Angeles FC. Da luglio a dicembre dello scorso anno, l’ex capitano della Nazio ...