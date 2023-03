Popolo partite iva, Crafa nominata Responsabile Affari Sociali (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ci sono alcuni momenti della vita in cui è doveroso, da parte di chi è impegnata nel sociale come me, mettersi a disposizione della società e soprattutto di coloro che vivono in difficoltà estreme la propria vita piena di incertezze e paure continue per un futuro sempre più nebuloso”. Così in una nota Carla Crafa, vicesegretario del movimento politico ‘Popolo partite Iva’. “Tutto ciò – aggiunge – mi ha spinto con il coraggio di sempre e lo spirito di solidarietà in me innato ad accettare con gioia la nomina a vicesegretario nazionale e vicesegretario della provincia di Benevento del movimento politico PPA Popolo partite Iva, nonché Responsabile per aerea Affari Sociali Ringrazio per la nomina l’ avvocato Penalista ex PM ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ci sono alcuni momenti della vita in cui è doveroso, da parte di chi è impegnata nel sociale come me, mettersi a disposizione della società e soprattutto di coloro che vivono in difficoltà estreme la propria vita piena di incertezze e paure continue per un futuro sempre più nebuloso”. Così in una nota Carla, vicesegretario del movimento politico ‘Iva’. “Tutto ciò – aggiunge – mi ha spinto con il coraggio di sempre e lo spirito di solidarietà in me innato ad accettare con gioia la nomina a vicesegretario nazionale e vicesegretario della provincia di Benevento del movimento politico PPAIva, nonchéper aereaRingrazio per la nomina l’ avvocato Penalista ex PM ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andrea08543532 : @trepolli @21st_c_boy @Stefanomot @lucianocapone ma vai a combattere infame codardo. io discendo dagli antichi roma… - piucciaVegan : RT @lacramioara_leu: @Moonlightshad1 Differenza tra francesi e italiani: i francesi scendono in piazza e protestano per il bene della nazio… - lacramioara_leu : @Moonlightshad1 Differenza tra francesi e italiani: i francesi scendono in piazza e protestano per il bene della na… - orusso51 : @amnestyitalia Chiedete ma che cazzo chiedete armatevi e partite e liberate il popolo iraniano, nel 79 mi ricordo l… - OscarBianchi22 : @GiarRoc Dopo la non firma del patto da parte di Yanukovitch che aveva promesso di firmare sono partite le manifest… -