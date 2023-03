Pontecagnano | l’Arcivescovo di Salerno incontra i giovani

Leggi su zon

(Di venerdì 10 marzo 2023) “A Lisbona ritroveremo insieme la gioia dell’abbraccio fraterno”, ha annunciato Papa Francesco. Si avvicina, la Giornale Mondiale della Gioventù 2023 che, quest’anno, si terrà a Lisbona, dal 1° al 6 agosto. In preparazione della GMG, dunque, il 14 marzo, alle ore 20, presso il Seminario Metropolitano Giovanni Paolo II diFaiano,di-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi, incontrerà iche prenderanno parte all’importante esperienza in Portogallo. “L’incontro è aperto non solo a chi ha aderito alla GMG, ma a tutti iinteressati – ha annunciato Sua Eccellenza Monsignor Bellandi – Prenderemo spunto da alcuni testi della Scrittura per riflettere sulla condizionele”. In particolare, ...