Polizia Stradale | l’Anas revoca il bando per il trasferimento presso altra sede dell’A2 del Mediterraneo

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEboli (Sa) –didella caserma dellato dale la Sottosezione delladi Eboli resta nella struttura di Via Benedetto Grimaldi. È quanto di emerge da una pec della società Anas indirizzata ai Comuni di Fisciano, Baronissi, Salerno, San Mango Piemonte, Pontecagnano, Battipaglia, Eboli, Campagna, Contursi Terme e Sicignano degli Alburni. A bandire l’avviso pubblico, la società Anas, che aveva chiesto ai comuni salernitani, la disponibilità attraverso un’indagine di mercato, per la ricerca di un immobile in locazione passiva da adibire adella caserma della Sottosezione di ...