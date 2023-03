Politiche abitative, il Comune riattiva l’Osservatorio sulla casa. Si parte dalla Carta dei servizi (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune di Avellino ha riattivato il Tavolo di confronto sulle Politiche abitative. Questa mattina, come annunciato nei giorni scorsi, l’assessore al ramo, Marianna Mazza, ha svolto una puntuale ricognizione delle problematiche del settore con i rappresentanti delle forze sociali: Fiorentino Lieto per Federconsumatori Cgil, Franco Relmi per SicetCisl, Valentina Villani per Uniat Uil, ed Elio Amodeo per Assocasa. Al centro del primo confronto, il progetto di revisione della Carta dei servizi che disciplina i diritti e i doveri del Comune e degli assegnatari degli alloggi pubblici. L’importanza del regolamento, che verrà modificato con una delibera di giunta nelle prossime settimane, risiede anche nel fatto che consentirà una ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIldi Avellino hato il Tavolo di confronto sulle. Questa mattina, come annunciato nei giorni scorsi, l’assessore al ramo, Marianna Mazza, ha svolto una puntuale ricognizione delle problematiche del settore con i rappresentanti delle forze sociali: Fiorentino Lieto per Federconsumatori Cgil, Franco Relmi per SicetCisl, Valentina Villani per Uniat Uil, ed Elio Amodeo per Asso. Al centro del primo confronto, il progetto di revisione delladeiche disciplina i diritti e i doveri dele degli assegnatari degli alloggi pubblici. L’importanza del regolamento, che verrà modificato con una delibera di giunta nelle prossime settimane, risiede anche nel fatto che consentirà una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottopagine : Politiche abitative, il Comune di Avellino riattiva l’Osservatorio sulla Casa #Avellino - Erre94 : @raffaellapaita mi sai dire da quanti anni non ci sono più politiche abitative di edilizia popolare? Quante cose no sense che sento - AdalucDe : @maurizio_crippa @CIaudiaGiulia Non è così Maurizio non si tratta di interferire, ma di fare politiche abitative. L… - CGILModena : RT @suniait: #Milano, forum #scenariimmobiliari. @suniait “Rivedere #socialhousing : contrattazioni tra le parti per affitti sostenibili e… - suniait : #Milano, forum #scenariimmobiliari. @suniait “Rivedere #socialhousing : contrattazioni tra le parti per affitti so… -