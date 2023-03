Pogba via dalla Juve: ha già una nuova squadra (Di venerdì 10 marzo 2023) Il centrocampista può lasciare il sodalizio bianconero al termine della stagione per liberare il monte ingaggi, per i media spagnoli avrebbe trovato una piazza ideale È stato accolto dal popolo bianconero… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 10 marzo 2023) Il centrocampista può lasciare il sodalizio bianconero al termine della stagione per liberare il monte ingaggi, per i media spagnoli avrebbe trovato una piazza ideale È stato accolto dal popolo bianconero… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JManiaSite : Reset. Solo una parola che può avere molteplici significati in un momento come questo. Paul #Pogba ha scelto ques… - Giovann39862505 : RT @RJelenoire: Visto che dalla Procura non arrivano più veline si punta l'acceleratore sul piano B: affossare i giocatori e pompare proble… - Alex33251919 : RT @RJelenoire: Visto che dalla Procura non arrivano più veline si punta l'acceleratore sul piano B: affossare i giocatori e pompare proble… - RJelenoire : Visto che dalla Procura non arrivano più veline si punta l'acceleratore sul piano B: affossare i giocatori e pompar… - cmercatoweb : Addio ??? #Pogba, spunta la vecchia fiamma ??: il #PSG torna con decisione sul francese -