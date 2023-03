Pogba punito | perché la Juventus ha voluto rendere pubblica una cosa privata?

(Di venerdì 10 marzo 2023) C’è stato un tempo in cui dallo spogliatoio della, come del Milan, era difficile fare uscire anche i sospiri. Solo i cronisti...

era già statoper un ritardo nel 2012, quando era un talento in rampa di lancio e sulla panchina bianconera sedeva ancora Antonio Conte. Tutto un altro Paul. ' Oggi di anni ne ha 30 e la ...Non c'è invece Paul, '' per il ritardo alla convocazione e lasciato perciò fuori dalla sfida. Il Friburgo di Streich si schiera con il 3 - 4 - 2 - 1, anche se gli esterni a tutta fascia, ...Il CFO della Juventus Francesco Calvo ai microfoni di Sky ha parlato prima della sfida contro il Friburgo, cheguarderà solo in tv dopo essere statoda Allegri per il suo ritardo in ritiro: "E' arrivato in ritardo, ci sono delle regole da rispettare a maggior ragione dai giocatori importanti ed ...

Pogba punito dalla Juventus: Allegri lo esclude dall’Europa League Il Fatto Quotidiano

C'è stato un tempo in cui dallo spogliatoio della Juventus, come del Milan, era difficile fare uscire anche i sospiri. Solo i cronisti più bravi ci riuscivano, quelli davvero più "dentro", ma non era ...