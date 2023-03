Pogba, non solo il ritardo: la tensione cresce (Di venerdì 10 marzo 2023) Ma non sarebbe questo, secondo la 'Gazzetta dello Sport', l'unico motivo che avrebbe portato alla decisione forte da parte di Allegri. Paul Pogba - Calciomercato.itCitando fonti interne all'ambiente ... Leggi su calciomercato (Di venerdì 10 marzo 2023) Ma non sarebbe questo, secondo la 'Gazzetta dello Sport', l'unico motivo che avrebbe portato alla decisione forte da parte di Allegri. Paul- Calciomercato.itCitando fonti interne all'ambiente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : #Pogba che arriva in ritardo? E dov’è la novità? Ad @Allegri è andata bene: #Deschamps in nazionale se lo vide arri… - juventusfc : ??Allegri: « Non ho ancora deciso chi giocherà. Devo pensare anche alla gestione delle forze considerata la partita… - FBiasin : “#Juve, #Pogba non convocato per motivi disciplinari”. Un piccolo inciampo dopo un anno di sacrifici e abnegazione… - Beppe576 : RT @voicekat77: In questo momento non ci sono scuse , dobbiamo stare vicini alla squadra!!!!! Non si molla niente, chiunque tu sia!! O #… - MCalcioNews : Pogba, non solo il ritardo: la tensione cresce -