Pogba in ritardo? Non solo: "Cos'è successo in settimana", caos Juve (Di venerdì 10 marzo 2023) Una vittoria di misura con il gol di Angel Di Maria, permette alla Juve di arrivare in Germania con un vantaggio per il ritorno. E Manuel Locatelli, nel frattempo, elogia l'argentino: "È di un'altra categoria, un fenomeno", certificando l'importanza fondamentale del 35enne nell'attuale squadra bianconera. Che fa da contraltare al comportamento di chi invece – arrivato come il figliuol prodigo destinato a prendersi i galloni del leader – è diventato un caso, prima per la perenne indisponibilità e adesso per l'indisciplina: Paul Pogba. Non vederlo giovedì tra i convocati diffusi dalla Juve a poche ore dal fischio d'inizio contro il Friburgo, aveva fatto pensare ad una gestione dal punto di vista fisico del 30enne centrocampista, appena rientrato dopo la convalescenza post operatoria ed invece la verità era subito saltata fuori. In realtà ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Una vittoria di misura con il gol di Angel Di Maria, permette alladi arrivare in Germania con un vantaggio per il ritorno. E Manuel Locatelli, nel frattempo, elogia l'argentino: "È di un'altra categoria, un fenomeno", certificando l'importanza fondamentale del 35enne nell'attuale squadra bianconera. Che fa da contraltare al comportamento di chi invece – arrivato come il figliuol prodigo destinato a prendersi i galloni del leader – è diventato un caso, prima per la perenne indisponibilità e adesso per l'indisciplina: Paul. Non vederlo giovedì tra i convocati diffusi dallaa poche ore dal fischio d'inizio contro il Friburgo, aveva fatto pensare ad una gestione dal punto di vista fisico del 30enne centrocampista, appena rientrato dopo la convalescenza post operatoria ed invece la verità era subito saltata fuori. In realtà ...

romeoagresti : L'esclusione di #Pogba è legata a motivi disciplinari: nello specifico a un ritardo ieri in ritiro ??@GoalItalia - ZZiliani : #Pogba che arriva in ritardo? E dov'è la novità? Ad @Allegri è andata bene: #Deschamps in nazionale se lo vide arri… - GiovaAlbanese : L'esclusione di #Pogba dalla lista dei convocati è dovuta a motivi disciplinari: è arrivato in ritardo ieri sera in… - chiamamirocco : RT @therealfrenzo: ?? La #Juventus sta seriamente pensando di rescindere #Pogba. La poco professionalità dopo il lungo stop è anche il motiv… - wilceres : Solo per dire che Antonio Conte punì #Pogba per ritardo ad allenamenti. Si chiama rispetto per compagni. Ma voi…

