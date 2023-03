Pogba è un problema per la Juventus, non è soddisfatta ma ha le mani legate (Gazzetta) (Di venerdì 10 marzo 2023) Gazzetta ritorna sul ritardo di Pogba e sulla decisione di Allegri di escluderlo dalla lista dei convocati per gli ottavi di Europa League contro il Friburgo. Il francese si sarebbe presentato all’appuntamento con la squadra prima della partita con mezz’ora di ritardo. A quel punto Allegri, d’accordo con la società, ha deciso di escluderlo. A fine partite il tecnico ha minimizzato dichiarando che non si tratta di una punizione. Questa mattina però la rosea chiarisce come il futuro del francese alla Juventus sia a rischio: “Oltretutto, stando a quanto filtra dagli ambienti bianconeri, il ritardo di Pogba è arrivato al termine di giorni non propriamente impeccabili alla Continassa. Pogba era già stato punito per un ritardo nel 2012, quando era un talento in rampa di lancio e sulla panchina bianconera ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 10 marzo 2023)ritorna sul ritardo die sulla decisione di Allegri di escluderlo dalla lista dei convocati per gli ottavi di Europa League contro il Friburgo. Il francese si sarebbe presentato all’appuntamento con la squadra prima della partita con mezz’ora di ritardo. A quel punto Allegri, d’accordo con la società, ha deciso di escluderlo. A fine partite il tecnico ha minimizzato dichiarando che non si tratta di una punizione. Questa mattina però la rosea chiarisce come il futuro del francese allasia a rischio: “Oltretutto, stando a quanto filtra dagli ambienti bianconeri, il ritardo diè arrivato al termine di giorni non propriamente impeccabili alla Continassa.era già stato punito per un ritardo nel 2012, quando era un talento in rampa di lancio e sulla panchina bianconera ...

