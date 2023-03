Podolyak: 'Sull'Ucraina Salvini e Berlusconi dimostrano miopia assoluta' (Di venerdì 10 marzo 2023) Salvini il putiniano (lui dice ex adesso) che ha sempre remato contro le sanzioni e l'invio delle armi in Ucraina e Berlusconi che ha sempre, di fatto, giustificato l'invasione dell'Ucraina e il ... Leggi su globalist (Di venerdì 10 marzo 2023)il putiniano (lui dice ex adesso) che ha sempre remato contro le sanzioni e l'invio delle armi inche ha sempre, di fatto, giustificato l'invasione dell'e il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... loriscaldana : RT @BrunaB_HLVS: Il governo ucraino “non è assolutamente coinvolto” nel #sabotaggio del gasdotto #NordStram e non ha alcuna informazione su… - BrunaB_HLVS : Il governo ucraino “non è assolutamente coinvolto” nel #sabotaggio del gasdotto #NordStram e non ha alcuna informaz… - orsobrunoUAPDV : ????????????Gli ucraini non ci stanno a prendersi la colpa del sabotaggio del #NordStream. ?? Il governo ucraino “non è a… - PaFassn : @felicya2000 @Podolyak_M @LouisVuitton L'identità nazionale ucraina è fondata da sempre sull'odio verso la Russia e i Russi. Non c'è altro. - baiasilente : RT @putino: Ucraina, Paesi baltici, Polonia, Romania e Slovacchia hanno firmato un accordo sull'istituzione di un centro speciale contro l'… -

Podolyak: 'Sull'Ucraina Salvini e Berlusconi dimostrano miopia assoluta' ... sostenere strategicamente la Russia significa sostenere un outsider e un perdente storico': così Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky ' Secondo Podolyak, ... Nord Stream: inchiesta procura tedesca su sabotaggio, perquisita imbarcazione ... sulle motivazioni e sull'eventuale coinvolgimento di qualche Paese. Il 26 settembre scorso sono ... ma Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente Volodymyr Zelensky, ha scritto in un post su Twitter ... Assedio a Bakhmut. Nord Stream sabotato da "pro Kiev" ...ucraino non è assolutamente coinvolto' spiega il consigliere presidenziale Mykhailo Podolyak. La ... E il portavoce per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, è prudente: 'Sull'incidente al Nord ... ... sostenere strategicamente la Russia significa sostenere un outsider e un perdente storico': così Mykhailo, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky ' Secondo, ...... sulle motivazioni e'eventuale coinvolgimento di qualche Paese. Il 26 settembre scorso sono ... ma Mykhailo, consigliere del presidente Volodymyr Zelensky, ha scritto in un post su Twitter ......ucraino non è assolutamente coinvolto' spiega il consigliere presidenziale Mykhailo. La ... E il portavoce per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, è prudente: ''incidente al Nord ... Podolyak: “Sull’Ucraina Salvini e Berlusconi dimostrano miopia assoluta” Globalist.it Podolyak: "Sull'Ucraina Salvini e Berlusconi dimostrano miopia assoluta" Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky attacca Salvini e Berlusconi per il loro atteggiamento sulla guerra in Ucraina ... PODOLYAK: BAKHMUT “Le forze di Kiev sono concentrate sulla controffensiva, che avverrà tra circa due mesi. Bakhmut è un successo strategico, anche in caso di ritirata. Ma non chiamatela Stalingrado”. Intervistato dalla ... Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky attacca Salvini e Berlusconi per il loro atteggiamento sulla guerra in Ucraina ...“Le forze di Kiev sono concentrate sulla controffensiva, che avverrà tra circa due mesi. Bakhmut è un successo strategico, anche in caso di ritirata. Ma non chiamatela Stalingrado”. Intervistato dalla ...