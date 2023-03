Podcasting | mercato in espansione e futuro dell’informazione?

(Di venerdì 10 marzo 2023) Podcast,da 30 min che salirà a 100 min in 2 anni Per Gedi presenza strategica grazie al polo radiofonico Italia Oggi, di Claudio Plazzotta, pag. 21 Il gruppo editoriale Gedi è tra quelli che stanno maggiormente investendo nella produzione di podcast, tenuto conto anche della vasta esperienza nel comparto audio che arriva dal polo radiofonico Deejay-Capital-m2o. E proprio la profonda conoscenza delrende molto credibili le stime di Raimondo Zanaboni, amministratore delegato della concessionaria pubblicitaria Manzoni, controllata da Gedi: «In Italia il settore dei podcast al momento è finanziato quasi esclusivamente dalla pubblicità, e vale attorno ai 30 milioni di euro. Diciamo che per arrivare a 100 milioni di euro ci vorranno probabilmente due anni». È molto onesto avere sin da subito il perimetro di ciò di cui si parla, perché ...

del(il cui "market value" è cresciuto da 20,14 miliardi di dollari nel 2022 a 25,85 miliardi nel 2023) e dei Social media - continua l'ad Rosati ". Sulinternazionale vogliamo ...... già punto di riferimento internazionale neldella pubblicità legata ai podcast. 'Nonostante sempre più piattaforme di contenuti richiedano un abbonamento, sono convinto che il...Nell'ambito di una più ampia spinta verso ilsu tutta la piattaforma, YouTube ha annunciato oggi ufficialmente che i podcast saranno ...YouTube Music riuscirà a intaccare la quota di...

