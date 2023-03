Pnrr | il ministro Valditara soddisfatto | «Le scuole hanno colto in pieno la sfida»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 10 marzo 2023) «Lerisposto positivamente alladelanche sul piano Scuola 4.0, epresentato entro lo stesso termine del 28 febbraio ben 8.170 progetti su 8.230 totali, per un importo complessivo di 1,7 miliardi – ha sottolineato il–. In questo modo noi possiamo veramente trasformare la scuola italiana, possiamo migliorare la scuola italiana: abbiamo questa grande opportunità, cogliamola tutti insieme». «È ladi una scuola nuova, che ho definito scuola “intelligente”, al servizio della comunità, perché la scuola deve essere anche un centro moltiplicatore dello sviluppo del territorio – ha aggiunto–. Queste politiche, queste sfide culturali, queste sfide di civiltà vedono in primo ...