Pmi, si apre il "Women Value Company": sfida tra chi valorizza il talento femminile (Di venerdì 10 marzo 2023) Si apre la settima edizione del premio "Women Value Company – Intesa Sanpaolo": nata dalla collaborazione tra la Fondazione Marisa Bellisario e il Gruppo Intesa Sanpaolo, l'iniziativa è rivolta a tutte le piccole e medie imprese che attuano concrete e innovative politiche di inclusione, valorizzano il talento femminile e il merito, sviluppano soluzioni efficaci di welfare aziendale. Il bilancio delle prime sei edizioni testimonia il grande consenso raccolto: sono state oltre 4.000 le imprese partecipanti, distribuite su tutto il territorio italiano, 600 le aziende finaliste che hanno potuto raccontare la propria storia in 14 incontri, 12 le "Mele d'Oro" assegnate per l'eccellenza delle politiche attuate a favore della parità di genere. Il Bando di partecipazione si ...

