Più di 2 milioni di spettatori su Dazn per Juve - Inter: è la gara più vista del torneo (Di venerdì 10 marzo 2023) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. Calcio: tutte le notizie Gasport 10 marzo - 19:25 Leggi su gazzetta (Di venerdì 10 marzo 2023) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. Calcio: tutte le notizie Gasport 10 marzo - 19:25

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : #SerieA, i dati #Auditel DAZN sulla 25a giornata: - 5,3 milioni di telespettatori totali; - MENO 1,4 milioni rispe… - FBiasin : - Nel 2009 arriva a Milano e porta nelle casse dell’#Inter 46 milioni. - Segna 53 gol in 102 partite, vince tutto.… - Gitro77 : Gli Stati Uniti ospitano più del doppio degli adulti (141.135) con almeno 50 milioni di dollari di patrimonio rispe… - monella70 : RT @FBiasin: - Nel 2009 arriva a Milano e porta nelle casse dell’#Inter 46 milioni. - Segna 53 gol in 102 partite, vince tutto. - Nel 2011… - GeometraCiga : RT @FBiasin: - Nel 2009 arriva a Milano e porta nelle casse dell’#Inter 46 milioni. - Segna 53 gol in 102 partite, vince tutto. - Nel 2011… -

Più di 2 milioni di spettatori su Dazn per Juve - Inter: è la gara più vista del torneo NUMERI Ogni giornata registra infatti circa 6 milioni di audience su Dazn: la sfida più vista finora è stata Juventus - Inter (2 - 0) nel 13° turno con oltre 2,2 milioni di spettatori, seguita dal ... Microsoft Bing, grazie a ChatGPT gli utenti volano Il motore di ricerca Microsoft Bing ha superato 100 milioni di utenti attivi giornalieri appena un mese dopo l'introduzione della intelligenza ...dell'AI il suo motore di ricerca volava molto più in ... Cina, Xi Jinping rieletto presidente. Storico terzo mandato ... Xi è "nucleo" dell'intero partito e il suo pensiero è la "guida" per tutti gli oltre 95 milioni di ... già preannunciato dal leader del Cremlino, Vladimir Putin, come il più importante avvenimento dell'... NUMERI Ogni giornata registra infatti circa 6di audience su Dazn: la sfidavista finora è stata Juventus - Inter (2 - 0) nel 13° turno con oltre 2,2di spettatori, seguita dal ...Il motore di ricerca Microsoft Bing ha superato 100di utenti attivi giornalieri appena un mese dopo l'introduzione della intelligenza ...dell'AI il suo motore di ricerca volava moltoin ...... Xi è "nucleo" dell'intero partito e il suo pensiero è la "guida" per tutti gli oltre 95di ... già preannunciato dal leader del Cremlino, Vladimir Putin, come ilimportante avvenimento dell'... Superenalotto, maxi-vincita: in 90 si dividono il jackpot da 371 milioni Il Sole 24 ORE