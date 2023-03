PIF investe ancora in Italia: pronto a entrare in Rocco Forte Hotels (Di venerdì 10 marzo 2023) È alle battute finali la trattativa per l’acquisizione di una quota del gruppo Rocco Forte Hotels da parte del fondo sovrano saudita PIF, proprietario del Newcastle, che punta al 49%. In uscita Cdp Equity. A riportarlo è l’edizione odierna de Il Sole 24 Ore. Per la catena di hotel la valutazione supera gli 1,2 miliardi L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 10 marzo 2023) È alle battute finali la trattativa per l’acquisizione di una quota del gruppoda parte del fondo sovrano saudita PIF, proprietario del Newcastle, che punta al 49%. In uscita Cdp Equity. A riportarlo è l’edizione odierna de Il Sole 24 Ore. Per la catena di hotel la valutazione supera gli 1,2 miliardi L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

