Pierfrancesco Favino saluta i fan al cinema Arcadia Stezzano di Le Due Torri (Di venerdì 10 marzo 2023) Arcadia e il Centro Commerciale Le Due Torri di Stezzano sono lieti di annunciare la presenza del celebre attore italiano Pierfrancesco Favino sabato 11 marzo alle 17:30 nella Sala 4 Energia di Arcadia Stezzano. L’occasione è data dalla proiezione del film “L’ultima notte di Amore”, presentato in anteprima mondiale al 73º Festival Internazionale del cinema di Berlino. “L’ultima notte di Amore” racconta la storia di un tenente della polizia di Milano, Franco Amore (interpretato da Pierfrancesco Favino), che proprio la sera prima del suo pensionamento si ritrova a indagare su un omicidio. Franco per 35 anni ha servito lo Stato con orgoglio e giustizia. Non ha mai sparato a un uomo, ha sempre creduto nell’onestà e l’ha ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 10 marzo 2023)e il Centro Commerciale Le Duedisono lieti di annunciare la presenza del celebre attore italianosabato 11 marzo alle 17:30 nella Sala 4 Energia di. L’occasione è data dalla proiezione del film “L’ultima notte di Amore”, presentato in anteprima mondiale al 73º Festival Internazionale deldi Berlino. “L’ultima notte di Amore” racconta la storia di un tenente della polizia di Milano, Franco Amore (interpretato da), che proprio la sera prima del suo pensionamento si ritrova a indagare su un omicidio. Franco per 35 anni ha servito lo Stato con orgoglio e giustizia. Non ha mai sparato a un uomo, ha sempre creduto nell’onestà e l’ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... badtasteit : L'ultima notte di Amore: sabato 11 marzo #PierfrancescoFavino saluta il pubblico di @arcadiacinema Stezzano! - giornalemetro : Pierfrancesco Favino accoglierà in sala in suoi fan per la proiezione del film ‘L’ultima notte di Amore’ a Uci Orio… - AndreaZeoli : RT @il_Tommi12: «Una volta c’erano i ruoli, per gli attori. Adesso li fa tutti #Favino». Be’, «tutti» purtroppo no, ma per quelli scelti ne… - Viv_Palermo : Vivere Palermo ti invita al cinema: 10 ingressi gratuti per vedere 'L'ultima notte di Amore' con Pierfrancesco Favi… - vivere_bergamo : Bergamo Informa ti invita al cinema: 30 ingressi gratuti per vedere 'L'ultima notte di Amore' con Pierfrancesco Fav… -