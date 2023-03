(Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo la firma, il testo dovrà poi arrivare in Gazzetta Ufficiale e spesso anche questo tragitto è lungo. Solo a questo punto ladelpotrà essere aggiornata per la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bizcommunityit : Piattaforma bonus trasporti 2023 ancora bloccata: in ritardo il decreto attuativo - InfoFiscale : La piattaforma per il bonus trasporti 2023 è già online ma ancora non è stata aggiornata per la presentazione delle… - HntMauro : RT @HntMauro: ARBITPART NUOVA PIATTAFORMA DI ARBITRAGGIO CRYPTO, BONUS 35$ ISCRIZIONE ... - HntMauro : ARBITPART NUOVA PIATTAFORMA DI ARBITRAGGIO CRYPTO, BONUS 35$ ISCRIZIONE ... - QdSit : Una piattaforma per bonus pubblici contro la burocrazia: il progetto di BonusX -

trasporti 2023 ancora bloccata: il decreto attuativo non arriva Ed è proprio su questo punto che il sistema resta bloccato : non è possibile procedere con la domanda tramite la ......Odyssey lancerà la Siren Collection in edizione limitata per gli utenti beta della, ...utente può acquistare fino a due francobolli NFT premium e ciascuno viene fornito con 1.500 punti...È disponibile laonline per richiedere ilasilo nido 2023. Questo contributo finanziario mira a sostenere il pagamento delle rette per gli asili nido pubblici e privati autorizzati, nonché per le ...

Piattaforma bonus trasporti 2023 ancora bloccata: in ritardo il decreto attuativo Informazione Fiscale

La guida per ricevere fino a 50€ alla registrazione per le scommesse e fino a 1500€ per il casinò online di Betway. Offerta riservata ai nuovi clienti.Nell’ambito dello stesso fascicolo processuale, nel mese di gennaio del 2022 il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Treviso aveva già sequestrato agli indagati crediti fiscali per 31,5 milioni ...