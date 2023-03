Pesava 200 kg” | Fabrizio Corona senza pietà lancia la bomba | FOTO

(Di venerdì 10 marzo 2023)Il notografo delle star ha rivelato l’aspetto del fratello di Belen al suo arrivo dall’Argentina e la sua descrizione ha sconvolto tutti. Jeremias Rodriguez è famoso per essere il fratello di Belen, una delle showgirl e presentatrici sudamericane più amate e seguite dalla popolazione italiana. Durante la sua permanenza in Italia, Jeremias ha preso parte a diversi reality show e la sua ultima partecipazione è stata all’edizione dell’Isola dei Famosi 2022. Insieme a lui aveva partecipato anche il padre dei Rodriguez, Gustavo, e il duo si è fatto valere in mezzo agli altri naufraghi per il loro carattere forte, deciso e da leader. Purtroppo, però, nessuno dei due ha vinto la scorsa edizione. Oltre al reality più tosto di Canale5, Jeremias ha partecipato anche al Grande Fratello VIP. Nella seconda ...

... era lungo 25 centimetri e800 grammi, mentre gli ultimi modelli di iPhone sono lunghi circa 13 cm e pesano meno digrammi - telefono cellulare, il DynaTAC 8000X, il progenitore degli ...È anche vero che ne avrò scritte. Le conservo in un hard disk, però non le riascolto mai, non ... Non riuscire a spiegarmi, a dire come mi sento, col tempo è diventato un macigno che mi...'È stata trovata a mare una persona morta ,duecento chili, capito". Una frase del genere, se pronunciata da chi vive a Lampedusa , non ...quantitativo di cocaina del peso compreso tra 150 e...