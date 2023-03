Perugia - Reggina rinviata | niente agibilità dopo il terremoto

(Di venerdì 10 marzo 2023) In seguito alle forti scosse didi giovedì in Umbria, la Prefettura ha deciso di rinviare per precauzione la gara di Serie B tra, che si sarebbe dovuta giocare alle 14 del ...

Proprio le condizioni dello stadio, che si avvia ormai al mezzo secolo di vita (fu costruito nell'estate del 1975 dopo la promozione in Serie A), sono state ritenute non idonee. Lo stadio 'Renato Curi' di Perugia è stato chiuso, rinviato l'incontro, valido per il campionato di serie B. Lo rende noto il Comune di Perugia. In seguito alle scosse di ieri, è stato effettuato un sopralluogo dai tecnici comunali con il supporto del personale specializzato. Impianto dichiarato inagibile fino al 20 marzo, Perugia-Reggina rinviata a data da destinarsi.

Sisma in Umbria, Perugia-Reggina verso il rinvio Calcio Grifo

Perugia-Reggina non si gioca . La partita che avrebbe dovuto disputarsi domani 11 marzo alle ore 14 è stata rinviata a data da ...Serie B, rinviato il match Perugia-Reggina a causa dello sciame sismico. Sindaco dispone chiusura ''Curi'' - picenotime.it - IT ...