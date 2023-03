Perturbazione in transito con piogge, neve e vento soprattutto nelle regioni centrali (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma - Un flusso di correnti nordoccidentali una veloce Perturbazione sta attraversando parte l'Italia, dopo aver raggiunto nella serata di giovedì le regioni centrali tirreniche. Dalle prime ore di oggi ha dato luogo a condizioni spesso instabili sul Centro Italia e ma con la sua parte più avanzata ha raggiunto parte del Sud peninsulare. Intanto all'estremo Nordovest un nuovo fronte sta raggiungendo le Alpi, trasportato dallo stesso intenso flusso da nordovest. CENTRO ITALIA, piogge E ROVESCI DAL TIRRENO ALL'ADRIATICO. Nel corso della notte i fenomeni si sono rapidamente estesi dal versante tirrenico dell'Italia centrale a quello adriatico, anche se quelli più rilevanti hanno interessato l'alta Toscana, pur senza accumuli significativi e difficilmente oltre i 10mm. Sul lato adriatico è sulle Marche che si registra ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma - Un flusso di correnti nordoccidentali una velocesta attraversando parte l'Italia, dopo aver raggiunto nella serata di giovedì letirreniche. Dalle prime ore di oggi ha dato luogo a condizioni spesso instabili sul Centro Italia e ma con la sua parte più avanzata ha raggiunto parte del Sud peninsulare. Intanto all'estremo Nordovest un nuovo fronte sta raggiungendo le Alpi, trasportato dallo stesso intenso flusso da nordovest. CENTRO ITALIA,E ROVESCI DAL TIRRENO ALL'ADRIATICO. Nel corso della notte i fenomeni si sono rapidamente estesi dal versante tirrenico dell'Italia centrale a quello adriatico, anche se quelli più rilevanti hanno interessato l'alta Toscana, pur senza accumuli significativi e difficilmente oltre i 10mm. Sul lato adriatico è sulle Marche che si registra ...

