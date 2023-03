Persone con patologie invalidanti, Alaia (IV): “Massimo sforzo per rapida approvazione” (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – La Commissione Sanità del Consiglio regionale della Campania, presieduta dall’on. Enzo Alaia di Italia Viva, ha incardinato la proposta di legge di iniziativa popolare rubricata ‘Disposizioni per Persone con gravi patologie invalidanti’, finalizzata ad assicurare la massima continuità nelle cure riabilitative per i pazienti con gravi disabilità. La proposta di legge è stata promossa dal Comitato ‘Diritto alla Cura’ ed è stata sottoscritta da oltre 12mila cittadini campani. “L’iniziativa del Comitato – ha dichiarato Alaia a margine della seduta – è senz’altro meritevole di sostegno nella misura in cui affronta e supera un’incongruenza burocratica che limita fortemente il diritto dei pazienti con gravi disabilità ad avere cure riabilitative adeguate e continuative. ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – La Commissione Sanità del Consiglio regionale della Campania, presieduta dall’on. Enzodi Italia Viva, ha incardinato la proposta di legge di iniziativa popolare rubricata ‘Disposizioni percon gravi’, finalizzata ad assicurare la massima continuità nelle cure riabilitative per i pazienti con gravi disabilità. La proposta di legge è stata promossa dal Comitato ‘Diritto alla Cura’ ed è stata sottoscritta da oltre 12mila cittadini campani. “L’iniziativa del Comitato – ha dichiaratoa margine della seduta – è senz’altro meritevole di sostegno nella misura in cui affronta e supera un’incongruenza burocratica che limita fortemente il diritto dei pazienti con gravi disabilità ad avere cure riabilitative adeguate e continuative. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcocappato : Il Governo si costituisce in giudizio contro la Class action di persone con disabilità che chiedono gli ausili per… - fabiochiusi : Meloni in conferenza stampa, di passaggio, dice che “le stesse persone che se la prendono con il governo” per la tr… - rubio_chef : Il terrorista Bibi (come lo chiama la groupie @LiaQuartapelle) è schifato da tutte le persone perbene, eppure incon… - GIUSEPPA20 : RT @lully82: Lui non ne parla con nessuno. Mentre fa il comizio appena sveglio contro di lei con tre persone. #gfvip #FuoriDaniele - portineriazorz1 : 3 giorni fa. Ma le persone non riescono più a guardare le cose con lucidità. Oggi ha sottolineato anche che purtrop… -