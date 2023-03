Perde il controllo dell’auto lungo l’A16: 41enne incastrata tra le lamiere (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino, nella serata di oggi 10 marzo, sono intervenuti sull’autostrada A 16, Napoli – Canosa, nel territorio del comune di Avellino in direzione Canosa, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale Perdeva il controllo e urtava violentemente contro il guard rail. Alla guida dell’auto una donna di 41 anni originaria di Lanciano in provincia di Chieti, la quale rimaneva bloccata nell’abitacolo, e dopo essere stata liberata veniva affidata ai sanitari del 118 intervenuti i quali la trasportavano presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposta a cure mediche. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino, nella serata di oggi 10 marzo, sono intervenuti sull’autostrada A 16, Napoli – Canosa, nel territorio del comune di Avellino in direzione Canosa, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la qualeva ile urtava violentemente contro il guard rail. Alla guidauna donna di 41 anni originaria di Lanciano in provincia di Chieti, la quale rimaneva bloccata nell’abitacolo, e dopo essere stata liberata veniva affidata ai sanitari del 118 intervenuti i quali la trasportavano presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposta a cure mediche. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

