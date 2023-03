Perché in Giappone la frutta costa cara? (Di venerdì 10 marzo 2023) In Giappone fortunatamente si può mangiare molto bene spendendo poco, pensiamo solamente ai tantissimi e ristoranti di ramen, tuttavia non si può dire la stessa cosa per la frutta che è cara, e una singola mela spesso costa più di 2/3€ al pezzo e in alcuni casi molto di più. Ad ogni modo, i motivi principali di tale rincari sono essenzialmente due. Il primo motivo è correlato ai pochi terreni agricoli e alla forza lavoro limitata, il tutto unito a tecniche di coltivazione davvero uniche. Spesso gli agricoltori Giapponesi curano ed alimentano la frutta con estrema attenzione al punto da creare ambienti speciali in modo che la frutta riceva le migliori cure e cresca perfettamente, facendo però lievitare e di molto i costi. Ad esempio, le mele Sekai Ichi vengono trattate ... Leggi su cultweb (Di venerdì 10 marzo 2023) Infortunatamente si può mangiare molto bene spendendo poco, pensiamo solamente ai tantissimi e ristoranti di ramen, tuttavia non si può dire la stessa cosa per lache è, e una singola mela spessopiù di 2/3€ al pezzo e in alcuni casi molto di più. Ad ogni modo, i motivi principali di tale rincari sono essenzialmente due. Il primo motivo è correlato ai pochi terreni agricoli e alla forza lavoro limitata, il tutto unito a tecniche di coltivazione davvero uniche. Spesso gli agricoltorisi curano ed alimentano lacon estrema attenzione al punto da creare ambienti speciali in modo che lariceva le migliori cure e cresca perfettamente, facendo però lievitare e di molto i costi. Ad esempio, le mele Sekai Ichi vengono trattate ...

