Perché il Btp Italia è stato un successo annunciato

(Di venerdì 10 marzo 2023) Èun boom, non c’è niente da dire. Btp, il titolo indicizzato all’inflazione, ha sfiorato in quattro giorni di collocamento i 10 miliardi (esattamente 9916 miliardi) di cui 8,5 dai piccoli risparmiatori. I risparmiatori retail (oltre 327mila) sono accorsi in massa. “C’è un abbondante liquidità sul mercato, un forte aumento dei depositi bancari, con tante somme parcheggiate in attesa di capire il quadro economico che è molto incerto. Se agli investitori offri qualcosa di certo, con una cedola minima garantita, la risposta c’è, ed è razionale che ci sia”, spiega Alessandro Santoro, professore di Scienze delle finanze all’Università degli Studi Milano Bicocca. Btpsono i titoli diindicizzati all’inflazionena. Con scadenza a 5 anni (14 marzo 2023 - 14 marzo 2028) il ...