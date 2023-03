Perché Edoardo Donnamaria non rientrerà in studio al Grande Fratello vip? (Di venerdì 10 marzo 2023) Edoardo Donnamaria è stato squalificato nella puntata di ieri sera e ha dovuto abbandonare la casa, tra l’altro senza rientrare in studio. Proprio questo particolare sta facendo discutere molto i telespettatori del reality show. ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 10 marzo 2023)è stato squalificato nella puntata di ieri sera e ha dovuto abbandonare la casa, tra l’altro senza rientrare in. Proprio questo particolare sta facendo discutere molto i telespettatori del reality show. ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Durante l’ultima puntata del #GFVip, mentre Edoardo Donnamaria veniva squalificato per avere adottato atteggiamenti… - IleniaPerri2 : RT @BiasiErika: Edoardo 'In questi casi vorrei chiamare Brad e chiedergli perché? Vorrei vedere te che entri nel negozio e compri questa fa… - RominaShell84 : RT @SamTonellato: edoardo donnamaria non può entrare in studio perché squalificato mentre quella fallita di ginevra lamborghini si? sempre… - marti_miy : @serena67671872 E no l’ho scritto perché è una cosa che Edoardo deve sapere - commentandovi : Comunque giovedì è doveroso che il GF faccia incontrare Antonella ed Edoardo perché vedere una ragazza che sta così… -

