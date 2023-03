Perché è necessario impostare un DNS sicuro e come farlo (Di venerdì 10 marzo 2023) impostare una connessione a Internet su un computer o uno smartphone è normalmente un processo automatizzato che non richiede interventi manuali. Tuttavia, è necessario tenere in considerazione una cosa: la scelta del DNS e della sua modalità. Dedicare un po’ di tempo a scegliere quello più adatto, ci aiuterà a proteggerci da cyberattacchi, spionaggio dell’ISP, contenuti indesiderati per bambini e persino pubblicità. Che cos’è, ad esempio, il DNS privato nelle impostazioni di Android e come si usa? DNS e i suoi svantaggi DNS è l’acronimo di Domain Name Service. Traduce gli indirizzi web leggibili dagli utenti (nomi di dominio, ad esempio, kaspersky.ru) in indirizzi IP digitali utilizzati dai computer in rete (185.85.15.34). Quasi tutte le ricerche su Internet iniziano con un computer che contatta un server DNS per tradurre il nome di ... Leggi su analisideirischinformatici (Di venerdì 10 marzo 2023)una connessione a Internet su un computer o uno smartphone è normalmente un processo automatizzato che non richiede interventi manuali. Tuttavia, ètenere in considerazione una cosa: la scelta del DNS e della sua modalità. Dedicare un po’ di tempo a scegliere quello più adatto, ci aiuterà a proteggerci da cyberattacchi, spionaggio dell’ISP, contenuti indesiderati per bambini e persino pubblicità. Che cos’è, ad esempio, il DNS privato nelle impostazioni di Android esi usa? DNS e i suoi svantaggi DNS è l’acronimo di Domain Name Service. Traduce gli indirizzi web leggibili dagli utenti (nomi di dominio, ad esempio, kaspersky.ru) in indirizzi IP digitali utilizzati dai computer in rete (185.85.15.34). Quasi tutte le ricerche su Internet iniziano con un computer che contatta un server DNS per tradurre il nome di ...

