Perché Donnamaria non è nello studio del GF Vip e Ginevra Lamborghini sì? La spiegazione (Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo l'eliminazione dal Grande Fratello Vip, come ben sapete, Edoardo Donnamaria non ha potuto presenziare nello studio e Alfonso Signorini ha spiegato il motivo. Perché Donnamaria non è al GF Vip e Ginevra sì? I social hanno immediatamente tirato in ballo Ginevra Lamborghini e la sua presenza in studio fin da subito. Proprio la sorella... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

irene_cris99 : RT @veryinutil: 'Che parli volgarmente… che mi rompi le palle perché non scop…' Che signore… parla lui dopo gli insulti che urla durante l… - maria75580972 : #FuoriDaniele #gfvip7 @GiuliaSalemi93 Perché il suo comportamento è stato molto peggio di Donnamaria - heart_kandrakar : RT @portineriazorz1: Surreale questa situazione. Lui che si confida con Antonella per ore, che si commuove parlando di Edoardo e che ne par… - blogtivvu : Perché Donnamaria non è nello studio del GF Vip e Ginevra Lamborghini sì? La spiegazione - bluemoonblue00 : RT @martiauditore59: Alfonso: 'Non possiamo far entrare donnamaria in studio perché è stato squalificato' Ma colleghiamoci con loro ?????? Inc…

