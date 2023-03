Per Laura Pausini è ancora "Un buon inizio": "Da qui parte un nuovo percorso" (Di venerdì 10 marzo 2023) Leggi Anche Laura Pausini, tre concerti da New York a Milano in 24 ore: 'La mia follia per i 30 anni di carriera' Per Laura Pausini la ricorrenza dei trent'anni di carriera è stata l'occasione per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 10 marzo 2023) Leggi Anche, tre concerti da New York a Milano in 24 ore: 'La mia follia per i 30 anni di carriera' Perla ricorrenza dei trent'anni di carriera è stata l'occasione per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RadioItalia : . @LauraPausini ha raccontato come è nato il nuovo singolo “Un buon inizio” scritto da Riccardo Zanotti dei… - VanityFairIt : Tre concerti in giro per il mondo in 24 ore per festeggiare i 30 anni della Solitudine. Oggi per @laurapausini è un… - WARNERMUSICIT : La maratona #Laura30 è giunta al termine ?? New York, Madrid, Milano in un solo giorno, il 27 Febbraio, per celebra… - FrancyP_ : @laura_ceruti @matteorenzi Riguardo al nuovo partito sarà un percorso a tappe. Per lo scopo è nato il comitato poli… - laura_ceruti : RT @danieledv79: Per me paragonare i militanti di Italia Viva ai grillini è una offesa. Lo dico senza offendere chi lo fa, ribadendo una mi… -