Per la prima volta assoluta il titolo di Capitale della Cultura viene assegnato a due città insieme. Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere (Di venerdì 10 marzo 2023) Due città unite in una sola per diventare la Capitale Italiana della Cultura. Sette anni dopo Mantova il titolo torna in Lombardia. X Bergamo-Brescia, Ecco la Capitale della Cultura 2023 E, per la prima volta assoluta, ... Leggi su iodonna (Di venerdì 10 marzo 2023) Dueunite in una sola per diventare laItaliana. Sette anni dopo Mantova iltorna in Lombardia. X Bergamo-Brescia,la2023 E, per la, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BelpietroTweet : Si scoprono gli altarini della prima fase dell’emergenza ed ecco che gli «esperti» tornano alla ribalta per cercare… - FratellidItalia : ?? Oggi è un’occasione in più per ribadire il nostro impegno contro una pratica abominevole che riduce il corpo femm… - ZZiliani : E dunque la notizia che per primo ieri vi ho dato, la carta COVISOC ottenuta dalla #Juventus al TAR violando le nor… - RaffaelePizzati : RT @assurdistan: La guerra é arrivata anche vicino a me. Ho scoperto che i figli di una persona che per anni é stata quasi una madre per no… - Millebolleblu5 : RT @federic0x1: la prima cosa a cui pensa daniele di tutto il discorso di oriana è che il pubblico ha applaudito per lei io ve lo giuro e v… -